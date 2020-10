Voor Primoz Roglic is zijn tweede etappezege in de Vuelta a España van grotere waarde dan het inlopen op klassementsleider Richard Carapaz. De kopman van Jumbo-Visma won woensdag op een zware slotklim de achtste etappe en pakte zo tijd terug op de Ecuadoraan.

"Het was erg zwaar op het einde, maar gelukkig had ik nog de benen om wat extra's te geven", zei Roglic na afloop van de rit naar de Alto de Moncalvillo. "Het is fijn om wat tijd terug te pakken, maar ik ben vooral blij met de etappezege."

De dertigjarige Sloveen sprong in de slotkilometer weg bij Carapaz en besliste zo een schitterend gevecht met de kopman van INEOS Grenadiers in zijn voordeel. Hij bleef zijn concurrent dertien seconden voor.

"De slotklim reed ik voor het eerst in mijn leven op en daarom ging ik op gevoel in de aanval", liet hij weten. "Het was lastig, maar ik zag een kleine kans om te winnen en die heb ik dan ook gepakt."

98 Samenvatting Vuelta-etappe 8: Roglic rekent af met Carapaz

'Het weekend wordt superzwaar'

In het algemeen klassement klom Roglic, die afgelopen zondag de leiderstrui nog kwijtraakte door geworstel met zijn regenjack, naar de tweede plaats. Hij heeft nu dertien seconden achterstand op Carapaz.

"Zondag hebben we een fout gemaakt en moest ik te veel energie verspillen om me nog terug te knokken", erkende de titelverdediger. "Het weekend wordt superzwaar, maar er komen eerst nog een aantal andere etappes en ik bekijk het van dag tot dag."

Na twee minder zware etappes volgen in het voorlaatste weekend twee loodzware bergritten. Zaterdag ligt de aankomst op de Alto de Farrapona, een beklimming van de eerste categorie, en een dag later wordt gefinisht op de beruchte en loodzware Alto de l'Angliru.

Carapaz kijkt ondanks zijn tijdverlies met een goed gevoel terug op de tweestrijd met Roglic. "Het was een mooi gevecht. Het motiveert me alleen maar meer ook mijn best te doen", aldus de Ecuadoraan. "Zo'n strijd maakt de wedstrijd alleen maar spannender en dat is niet alleen goed voor de fans, maar ook voor het niveau. Het maakt ons allebei sterker."