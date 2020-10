Primoz Roglic heeft woensdag goede zaken gedaan in de achtste etappe van de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma besliste een schitterende strijd met Richard Carapaz in zijn voordeel en liep in het algemeen klassement in op de Ecuadoraan, die wel de leiding behoudt.

Roglic reed in de slotkilometer weg bij Carapaz en bleef de rodetruidrager dertien seconden voor. De dertigjarige titelverdediger boekte zijn tweede ritzege in deze Vuelta, nadat hij eerder triomfeerde in de openingsrit.

Daniel Martin kwam op negentien seconden als derde over de finish en Wout Poels eindigde als zesde. De Limburger gaf ruim een halve minuut toe.

In het klassement klimt Roglic naar de tweede plaats en heeft hij nog dertien seconden achterstand op Carapaz. Martin staat op een kleine halve minuut derde en Poels stijgt met een achterstand van bijna vier minuten naar de tiende plaats.

Donderdag krijgen de sprinters weer eens de kans. Dan rijdt het peloton over 157 kilometer van Castrillo del Val naar Aguilar de Campoo en ligt er geen enkele gecategoriseerde beklimming op de route.

Dumoulin niet meer van start

De achtste etappe voerde het peloton over 164 kilometer van Logroño naar de Alto de Moncalvillo, een beklimming van de eerste categorie. Onderweg moest ook de Puerto de la Rosa, een klim van de tweede categorie, worden bedwongen.

Zonder de vermoeide Tom Dumoulin gingen de renners van start en al vroeg in de rit vormde zich een kopgroep van zeven man. Rui Costa koos samen met onder anderen Rémi Cavagna en Julien Simon het avontuur en het septet bouwde een voorsprong van ruim vijf minuten op.

Op de Puerto de la Rosa nestelde Movistar zich op kop van het peloton, waardoor het hoge tempo nog eens werd opgevoerd. Hierdoor liep de voorsprong van de vluchters in een mum van tijd terug en brak het peloton in het vlakke gedeelte naar de slotklim toe even in tweeën. Alle klassementsrenners waren bij de les.

Aan de voet van de 8,3 kilometer lange Alto de Moncalvillo, die een gemiddelde stijging van 9,2 procent kende en maximale stukken van 15 procent, werd de kopgroep ingerekend door het flink gereduceerde peloton, dat nog zo'n veertig man telde.

Beulswerk Gesink leidt finale in

Op de slotklim deelde Alejandro Valverde de eerste speldenprik uit en dunde de favorietengroep onder aanvoering van Robert Gesink steeds verder uit. Na het beulswerk van de Varssevelder bleven twaalf renners over, onder wie Poels.

Met nog ruim 3 kilometer voor de boeg ging Hugh Carthy als eerste in de aanval bij de favorieten en kon alleen Sepp Kuss het tempo van de Brit volgen. Het duo sloeg een klein gaatje, maar dat werd niet veel later weer gedicht door Carapaz.

Vervolgens ontstond een prachtige strijd tussen Roglic en Carapaz, die uiteindelijk werd beslist door de Sloveen. Hij sprong in de slotkilometer weg bij de de kopman van INEOS Grenadiers en soleerde naar zijn tweede etappezege in deze Vuelta.