Tom Dumoulin heeft woensdag de Vuelta a España verlaten. De renner van Jumbo-Visma is vermoeid en wil zich richten op het nieuwe seizoen.

"Zowel onze trainersstaf als ik denken dat het de beste keuze is om af te stappen. In het begin van de Vuelta voelde ik me al vermoeid en dat gevoel bleef. Het heeft voor mij geen zin om door te gaan, want dan hypothekeer ik misschien het volgende seizoen", zegt Dumoulin op de site van Jumbo-Visma.

De 29-jarige Dumoulin maakte in augustus na ruim een jaar zijn rentree in het peloton, nadat hij vanwege knieproblemen opgaf in het Critérium du Dauphiné in juni 2019. De Nederlander verscheen sinds de herstart van dit seizoen bij veel koersen aan de start en reed voor de Vuelta in september ook al de Tour de France, waar hij zevende werd.

"Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar wel de juiste keuze", vervolgt Dumoulin. "Daar zijn we het allemaal over eens. Met Primoz Roglic staan we er goed voor in het klassement. Hopelijk kan het team de winst mee naar huis nemen."

"Elke dag hebben we zijn vermoeidheid gemonitord, maar die bleef toenemen", aldus sportief directeur Merijn Zeeman. "Zijn weliswaar korte deelname aan de Vuelta is een goede investering geweest voor 2021, maar nu zien we dat we op grenzen stuiten en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij hoort."

Dumoulin was voorafgaand aan de Vuelta een van de kopmannen bij Jumbo-Visma, maar de Limburger verloor in de eerste ritten al veel tijd, waardoor een goed klassement niet meer mogelijk was. Dumoulin stond na zeven etappes 53e op 42.25 minuten van rodetruidrager Richard Carapaz.