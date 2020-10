Michael Woods heeft dinsdag de zevende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De 34-jarige Canadees was na een spectaculaire rit en een spannende finale de sterkste van een kopgroep. Richard Carapaz behield de rode leiderstrui.

Woods reed met nog iets meer dan 1 kilometer te gaan weg uit een groepje van vijf en hij kwam met een kleine voorsprong over de streep in Villanueva de Valdegovia. De Spanjaard Omar Fraile eindigde op vier seconden als tweede, de actieve Alejandro Valverde werd in dezelfde tijd derde.

Ide Schelling was een van de drie Nederlanders in de oorspronkelijke kopgroep van liefst 36 renners. De 22-jarige coureur van BORA-hansgrohe reed naar de achtste plek. Thymen Arensman werd dertiende.

Het pelotonnetje met alle favorieten voor de eindzege kwam op 56 seconden van de winnaar over de finish. Carapaz heeft in het klassement nog steeds achttien seconden voorsprong op de nummer twee Hugh Carthy. Wout Poels zakte van de elfde naar de dertiende plek, omdat George Bennett (tiende) en Mikel Nieve (elfde) in de kopgroep zaten en wat tijd pakten.

Woods won in 2018 al een keer een etappe in de Vuelta. Zondag werd hij tweede in de zesde rit. De nummer drie van het WK van twee jaar geleden boekte zijn tweede zege van het seizoen, na de derde etappe in Tirreno-Adriatico.

Drie Nederlanders in grote kopgroep

De 163 overgebleven renners mochten dinsdagmiddag allemaal opstappen in Vitoria-Gasteiz. Alle 684 coronatesten op de eerste rustdag waren negatief.

Het was vanaf de eerste kilometer oorlog in de glooiende etappe in het Baskenland. Het regende aanvallen in de chaotische openingsfase en uiteindelijk was er na twee uur stevig koersen een kopgroep van 36 renners. Terpstra, Schelling en Arensman waren de Nederlanders bij de vluchters, Jumbo-Visma was vertegenwoordigd door Sepp Kuss, George Bennett en Paul Martens.

Met Valverde zat ook de nummer tien van het klassement vooraan, waardoor INEOS Grenadiers, de ploeg van Carapaz, het verschil met de koplopers onder de twee minuten hield.

Op de slotklim, de Puerto de Orduña (7,9 kilometer à 7,6 procent) met de top op 20 kilometer van de streep, bleek Woods de beste klimmer in de kopgroep. In de afdaling sloten Fraile, Valverde, Guillaume Martin en Nans Peters aan bij de Canadees.

Het kwintet werkte niet geweldig samen, maar behield wel zijn voorsprong op een achtervolgende groep met Arensman en Schelling. In de slotfase volgde de ene demarrage na de andere, maar alleen de versnelling van Woods hield stand tot de finish.