Giro d'Italia-baas Mauro Vegni eist dat wielerbond UCI een straf oplegt aan Jumbo-Visma en Education First. De Italiaan dreigt beide ploegen niet meer uit te nodigen voor de Ronde van Italië.

Jumbo-Visma verliet na de eerste rustdag de koers, nadat kopman Steven Kruijswijk positief testte op het coronavirus. Education First riep vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen op om de koers een week eerder te beëindigen.

"Voor beide ploegen moeten sancties volgen, ik hoop op de steun van de UCI", zegt Vegni dinsdag in Gazzetta dello Sport. "Ik vind dit een zaak van de tuchtcommissie."

Behalve Jumbo-Visma stapte ook Mitchelton-SCOTT op de eerste rustdag uit de Giro, maar die ploeg zou daarover wel overlegd hebben met Vegni. Bij Mitchelton testte niet alleen kopman Simon Yates positief, maar ook vier stafleden.

Vegni vindt dat Jumbo-Visma zich niet aan de regels heeft gehouden door de koers na één positieve test te verlaten. "Als een team de regels van de WorldTour schendt, dan hoef ik me niet verplicht te voelen om die ploeg volgend jaar weer uit te nodigen", zegt hij.

Vegni heeft geen begrip voor rennersstaking

De Italiaan dreigde eerder al met een sanctie tegen ploegen die op de laatste vrijdag het initiatief namen om een vlakke etappe van 258 kilometer vanwege het slechte weer in te korten. De organisatie gaf het prijzengeld van die rit niet aan de renners, maar aan een goed doel.

"Ik begrijp nog steeds niet waarom dit moest gebeuren", aldus Vegni. "De renners hebben gewoon op straat besloten te stoppen, in plaats van met ons in gesprek te gaan."

De Australiër Adam Hansen was namens rennersvakbond CPA de gesprekspartner van de renners met de organisatie. "De Giro was de laatste koers van zijn carrière. Het zegt toch genoeg dat ze dan juist hem naar voren schoven?", zegt Vegni.

Vier renners en een handvol stafleden testten tijdens de koers positief op het coronavirus. De Girobaas is zelf heel tevreden over hoe de koers verliep. "In onze bubbel was je veiliger voor het virus dan thuis."