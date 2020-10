De eerste rustdag van de Vuelta a España heeft geen enkele positieve coronatest opgeleverd. Alle 684 renners, stafleden en andere mensen in de 'Vuelta-bubbel' beginnen dinsdag dan ook aan de zevende etappe.

Net als in de Tour de France en de Giro d'Italia worden in de Ronde van Spanje op de twee rustdagen coronatests uitgevoerd. In tegenstelling tot in Frankrijk en Italië is na de eerste week in Spanje nog niemand positief getest.

De 163 renners die nog in koers zijn, beginnen om 13.22 uur aan de zevende etappe. Het peloton rijdt over 159 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia in het noorden van het land.

INEOS Grenadiers-renner Richard Carapaz draagt dinsdag voor het eerst de rode leiderstrui. De Ecuadoraan nam de leiding in het algemeen klassement zondag over van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic.

Op 2 november is de tweede rustdag en zullen alle renners en stafleden opnieuw worden getest. De laatste etappe van de Vuelta is op 8 november en eindigt in Madrid.