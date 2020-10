Egan Bernal kent de oorzaak van de rugproblemen die hem in de zomer dwongen om af te stappen in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. De Tour-winnaar van vorig jaar zal de komende maanden aan zijn herstel moeten werken.

"Het probleem is dat mijn ene been langer is dan het andere", zegt de 23-jarige Bernal maandag in een interview met ESPN Colombia. "Dat heeft ervoor gezorgd dat ik scoliose heb (een abnormale kromming van de rug, red.). En een tussenwervelschijf heeft de zenuw geraakt die naar mijn been gaat."

De Colombiaan begon eind augustus als een van de topfavorieten aan de Tour, maar aan het einde van de tweede week verloor hij veel tijd in de bergrit naar de top van de Grand Colombier. Twee etappes later besloot hij niet meer op te stappen.

In eerste instantie meldde zijn ploeg INEOS Grenadiers alleen dat dit besluit genomen was "in het belang van Egan", maar al snel werd duidelijk dat de klimmer kampte met fysieke problemen. Hij kwam sinds de Tour niet meer in actie en maakte twee weken geleden bekend dat zijn seizoen ten einde is.

Het is nog onduidelijk wanneer Bernal weer wedstrijden kan rijden. Een operatie kan zijn problemen niet oplossen, waardoor hij de komende tijd via fysiotherapie en oefeningen zijn rug sterker moet maken.

"Het wordt een vrij lang proces", aldus Bernal. "Het zal niet één of twee maanden duren voordat ik weer pijnvrij ben. Ik ben in Monaco voor mijn revalidatie en probeer gemotiveerd te blijven voor volgend seizoen. Ik heb nog een hele carrière voor me, dus ik moet niet blijven denken aan de Tour die ik verloren heb."