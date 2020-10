Sunweb stond zondag met Jai Hindley (tweede) en Wilco Kelderman (derde) op het eindpodium van de Giro d'Italia, maar de zege ging naar INEOS Grenadiers-renner Tao Geoghegan Hart. De tactiek van de Duitse ploeg in de slotweek leverde veel kritiek op, maar binnen het team overheerste de trots in Milaan.

"Van wat ik gezien heb op Twitter, hebben we als ploeg veel shit over ons heen gekregen", aldus Hindley. "Maar ik vind dat we geen enkele fout hebben gemaakt. Tactisch hebben we een heel goede koers gereden."

"Natuurlijk zullen mensen zeggen dat we de Giro hadden moeten winnen, maar ik denk dat de ploegleiders elke dag de juiste keuzes hebben gemaakt. Zeker, het is een teleurstelling dat ik zondag uit de roze trui ben gereden. Maar ik ben ontzettend trots op hoe de ploeg de afgelopen drie weken gereden heeft."

De kritiek op Sunweb spitst zich toe op de tactische keuzes in de loodzware achttiende etappe van afgelopen donderdag. Kelderman had voorafgaand aan die rit een voorsprong van ruim 2,5 minuut op Geoghegan Hart en Hindley, maar zijn Australische ploegmaat wachtte niet toen de Nederlander moest lossen op de Stelvio.

Hindley bleef de rest van de rit in het wiel zitten van Geoghegan Hart, die lange tijd op sleeptouw werd genomen door teamgenoot Rohan Dennis. Kelderman reed anderhalf uur in zijn eentje, nam wel de roze trui over van João Almeida, maar verspeelde bijna zijn hele voorsprong op Hindley en Geoghegan Hart.

In de laatste bergrit op zaterdag kon Kelderman het tempo van de twee beste klimmers van deze Giro wederom niet volgen op de voorlaatste col. Daardoor werd het een strijd tussen Hindley en Geoghegan Hart om de eindzege. De Brit van INEOS besliste dat gevecht zondag in de afsluitende tijdrit in zijn voordeel.

De grote winnaars van de Giro d'Italia: Tao Geoghegan Hart en INEOS Grenadiers. (Foto: ANP)

Kelderman neemt Hindley niks kwalijk

Kelderman vertelde de afgelopen dagen in verschillende interviews dat hij niet altijd de volledige steun van zijn ploeg heeft gevoeld in de Giro. Zondag na de laatste etappe benadrukte de 29-jarige renner dat hij geen enkel probleem met zijn ploegmaat Hindley heeft.

"Jai is een jonge jongen die ook ambities heeft, die kun je niet vragen om constant opzij te stappen", zei Kelderman tegen de NOS. "Hij heeft een fantastische Giro gereden en was simpelweg gewoon beter dan ik in de bergen."

"Misschien had het qua tactiek anders gekund en hadden we het anders kunnen oplossen, maar dat is een keuze die de ploegleiding maakt. Hadden we de Giro kunnen winnen? Dat weet ik niet en daar wil ik ook niet te veel over nadenken. Ik ben nu heel blij met deze derde plek. We mogen heel trots zijn op wat we hier als ploeg bereikt hebben."

Teambaas Iwan Spekenbrink, die zondag ook in Milaan was, zei tegen de NOS dat Sunweb "er écht alles aan heeft gedaan" om de Giro te winnen. "Had Hindley moeten wachten in de Stelvio-rit? Ik denk dat die etappe vooral heeft aangetoond dat we met een heel sterke opponent te maken hadden. Gelukkig kon Jai daar nog mee met INEOS en heeft hij als een anker in het wiel gezeten. Als hij dat niet deed, was Geoghegan Hart verder uitgelopen."

"Natuurlijk wilden we winnen, daar gingen we ook zondag nog vol voor", vervolgde Spekenbrink. "Maar als het voorbij is, moet je soms in sport ook een kerel zijn en de opponent feliciteren: zij waren beter. Ik denk echt dat wij er als ploeg in geslaagd zijn het maximale eruit te halen, ook bij Wilco."