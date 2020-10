De zege in de Giro d'Italia van Tao Geoghegan Hart leidt tot een mentaliteitsverandering bij INEOS Grenadiers. Volgens teambaas Dave Brailsford gaat de defensieve tactiek van de rijkste wielerploeg definitief overboord.

INEOS' voorganger Sky won sinds 2011 zeven keer de Tour de France, tweemaal de Vuelta a España en eenmaal de Giro. Dat deed de Britse formatie doorgaans met een controlerende tactiek, waarin de ploeg in bergetappes naar de wattagemeters keek en in een strak tempo omhoogreed.

"We hebben vaak met onze trein gekoerst en hebben met die defensieve stijl heel veel gewonnen", zei Brailsford zondag na de finish van de Giro tegen Eurosport. "Maar het levert niet zoveel plezier op als hier, toch?"

INEOS boekte in de Giro liefst zeven etappezeges en won het algemeen klassement in het slotweekend met Geoghegan Hart, die samen met ploeggenoot Rohan Dennis in de bergetappes de aanval koos. De jonge Engelsman wierp zich op als klassementsman, nadat kopman Geraint Thomas al vroeg in de Giro na een valpartij moest opgeven.

"Uiteindelijk draait de sport om emoties en opwindende momenten. Daar willen we voor staan, we zijn nu de Grenadiers", aldus de teambaas.

Ploegbaas Dave Brailsford met de Giro-bokaal in Milaan. (Foto: Pro Shots)

'Sponsor Ratcliffe verdient veel credits'

De offensieve koersstijl wordt volgens Brailsford ingegeven door Jim Ratcliffe, de multimiljardair die eigenaar is van INEOS. "Ik ben dol op Jim Ratcliffe, hij is een avonturier. Hij verdient veel credits voor deze Giro-zege."

Brailsford werd emotioneel van de overwinning van de 25-jarige Geoghegan Hart. "We hebben de afgelopen tien jaar veel gewonnen. Maar soms denk je: waar draait het nou echt om?"

"We zijn ooit allemaal met wielrennen begonnen, omdat we van mooie koersen houden. Dat willen we nu ook doen met dit team", vertelde de teambaas.

"Het gaat om koersen en om de verhalen van de renners. We omarmen deze nieuwe filosofie en willen laten zien hoe goed we kunnen fietsen."