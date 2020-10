Primoz Roglic wijt het verliezen van de leiderstrui in de Vuelta a España aan zijn geworstel met een regenjack. De Sloveen moest de inspanningen zondag in de zesde etappe bekopen op de slotklim en verloor 43 seconden op de nieuwe leider Richard Carapaz.

"Ik had op de top van de laatste klim moeite om mijn regenjack aan te trekken en de rits te dichten. Daarna kostte het veel moeite om terug te keren in het peloton", verklaarde Roglic, die na het bereiken van de Puerto de Cotefablo uit beeld van de camera's verdween.

Dankzij hulp van zijn ploeggenoten sloot Roglic weer aan in de grote groep, maar bij de beklimming van de slotklim had hij geen steun meer over. "In de slotfase merkte ik dat ik daarvoor al veel energie had verspild. Het is zoals het is. We zijn hier om te vechten voor de winst, soms win je en soms verlies je."

Ploegleider Grischa Niermann was kritisch over het geklungel van Roglic. "Dit had ons niet mogen gebeuren. We wisten van tevoren dat INEOS heel sterk is en elke mogelijkheid zou aangrijpen om Primoz aan te vallen, of dat nou bergop is of in de afdaling. Dit was een grote fout van ons, het is onze eigen fout."

Roglic zakte door het tijdsverlies naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Hij staat op dertig seconden van leider Carapaz. De renners in de Vuelta vieren maandag een rustdag. Dinsdag wordt de Ronde van Spanje vervolgd met een heuvelachtige rit van ruim 159 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia.