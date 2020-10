Wilco Kelderman houdt gemengde gevoelens over aan de tweede en derde plaats van Team Sunweb in de Giro d'Italia. De Nederlander is er trots op zijn podiumplaats, maar baalde er ook van dat zijn ploeggenoot Jai Hindley naast de eindzege had gegrepen.

"Ik ben erg trots op mijn derde plaats, maar aan de andere kant hebben we de Giro ook verloren op de slotdag", zei Kelderman na afloop van de afsluitende tijdrit. "Het is goed dat we met z'n tweeën op het podium staan, maar het voelt wel een beetje vreemd."

De geboren Amersfoorter raakte zaterdag in de laatste bergrit zijn leidende positie in het algemeen klassement kwijt aan Hindley en was zo goed als kansloos voor de eindzege. Hindley begon in precies dezelfde tijd als Tao Geoghegan Hart aan de tijdrit naar Milaan, maar werd in de strijd om de eindzege afgetroefd door de Brit.

Desondanks was Kelderman ook trots op zijn Australische teamgenoot. "Ik zag dat hij nerveus was, maar dat is normaal als je de roze trui draagt en de Giro kan winnen. Hij heeft er in ieder geval alles aan gedaan en kan ook erg trots zijn op de tweede plaats."

Zelf eindigde Kelderman als derde in het eindklassement, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière op het podium eindigde in een grote ronde. "Op voorhand zou ik superblij zijn geweest met een podiumplaats. Als ik hier volgende week op terugkijk, zal ik alleen maar tevreden zijn met het resultaat. Ik ga nu eerst heel veel bier drinken."

Kelderman reed in Italië zijn laatste koers voor Sunweb. Volgend jaar rijdt hij voor BORA-hansgrohe.

Teleurstelling bij Jai Hindley na het misgrijpen van de eindzege in de Giro. (Foto: ANP)

Hindley: 'Drie weken die ik nooit zal vergeten'

Ook bij Hindley leidde zijn podiumplek tot gemengde gevoelens. De 24-jarige Sunweb-renner gaf in de tijdrit 39 seconden toe op Geoghegan Hart en greep hierdoor naast de eindoverwinning.

"Ik ben uiteraard erg teleurgesteld om de roze trui op de slotdag te verliezen", baalde hij. "Maar als ik hier later op zal terugkijken, zal ik erg trots zijn. Het is een enorme stap vooruit in mijn carrière en het zijn drie weken die ik nooit zal vergeten."

Hindley was ook onder de indruk van de manier waarop Sunweb zich heeft laten zien in de Giro. "Ik denk dat het hele team supertrots kunnen zijn op hoe we hier hebben gestreden", besloot hij.