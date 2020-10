Tao Geoghegan Hart kan amper geloven dat hij zondag de Giro d'Italia heeft gewonnen. De 25-jarige Brit begon de Ronde van Italië met een bescheiden erelijst en als knecht van Geraint Thomas, maar mocht zondag na de slottijdrit in Milaan de roze trui in ontvangst nemen.

"Dit voelt heel gek, als ik eerlijk ben", zei Geoghegan Hart in een eerste reactie. "In mijn stoutste dromen had ik niet verwacht dat dit mogelijk was toen we een kleine maand geleden begonnen op Sicilië."

De renner van INEOS Grenadiers had voor de Giro alleen twee ritzeges in de Ronde van de Alpen van vorig jaar op zijn erelijst staan. De afgelopen drie weken zijn daar twee etappezeges en de eindoverwinning in een van de grootste koersen ter wereld bij gekomen.

"Ik heb in mijn carrière altijd geprobeerd om in de top tien, of misschien de top vijf, van een koers te eindigen. Dit is van een totaal andere orde. Het gaat nog wel een poosje duren voordat ik besef wat ik heb gepresteerd."

'Ik wil dezelfde persoon blijven'

Geoghegan Hart werd pas aan het eind van de tweede week een factor om rekening mee te houden in het klassement. Hij stond na veertien etappes op bijna vier minuten van de roze trui, maar in de laatste vier bergritten toonde hij zich samen met Jai Hindley de beste klimmer.

De renner uit Londen stond voor de afsluitende tijdrit van 15,7 kilometer naar het centrum van Milaan in dezelfde tijd als klassementsleider Hindley en hij was in de vlakke chronorace 39 seconden sneller dan de Australiër van Sunweb.

"Ik had tijdens mijn rit wel door dat ik sneller was dan Hindley", aldus Geoghegan Hart. "Zeker toen mijn ploegleider in mijn oor schreeuwde dat ik geen risico moest nemen in de laatste bocht. Het was geweldig om op deze manier te arriveren in het centrum van Milaan."

De Engelsman weet dat hij door zijn Giro-zege in een klap van een relatief anonieme renner zal veranderen in een bekendheid. "Ik heb geen idee wat dit voor mijn verdere carrière zal betekenen en het maakt me ook niet uit. Ik wil eerst van dit succes genieten. Ik zal hoe dan ook dezelfde persoon blijven: een hardwerkende prof die van fietsen en zijn leven houdt."