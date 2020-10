Primoz Roglic is zondag zijn rode leiderstrui in de Vuelta a España kwijtgeraakt aan Richard Carapaz. De kopman van Jumbo-Visma moest op de slotklim van een kletsnatte bergrit lossen uit de favorietengroep en wist zich niet meer terug te knokken.

Roglic gaf uiteindelijk 43 seconden toe op Carapaz, die op de twaalfde plek als een van de eerste favorieten de finish passeerde. Ook onder anderen Wout Poels, Daniel Martin, en Hugh Carthy pakten wat tijd op de Sloveen.

De zesde etappe werd gewonnen door Ion Izagirre. De Spanjaard sprong op de slotklim weg uit een kopgroep en kwam solo over de meet. Michael Woods troefde op 25 seconden Rui Costa af in de sprint om de tweede plaats.

In het algemeen klassement heeft Carapaz nu achttien seconden voorsprong op nummer twee Carthy en is Martin op twintig tellen derde. Roglic zakte naar de vierde plek en staat op een halve minuut van de Ecuadoraan. Poels steeg naar de elfde plek en heeft ruim drie minuten achterstand.

Maandag is de eerste rustdag in de Vuelta. Een dag later volgt een 159 kilometer lange etappe door Baskenland met twee beklimmingen van de eerste categorie.

Van Baarle behoort tot omvangrijke kopgroep

De zesde rit zou aanvankelijk eindigen op de Col du Tourmalet, maar vanwege een verbod van de Franse autoriteiten werd de finish verplaatst naar de Aramón Formigal, een beklimming van de eerste categorie. Onderweg moesten ook een klim van de tweede en een van de derde categorie worden bedwongen.

Na de start in Biescas vormde zich al snel een kopgroep van 23 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Dylan van Baarle, de broers Gorka en Ion Izagirre, Rui Costa en Guillaume Martin.

De vluchters kregen de ruimte en bouwden in de kou en de regen een voorsprong van vier minuten op. Jumbo-Visma wilde het verschil niet groter laten worden en nestelde zich daarom op kop van het peloton.

Ion Izagirre soleerde naar de ritzege. (Foto: ANP)

Gorka Izagirre leidt ritzege broer in

De kopgroep bleef lang bij elkaar, maar op 31 kilometer van de meet ging Gorka Izagirre er alleen vandoor. De Spanjaard reed weg in de afdaling van de Puerto de Cotefablo, de tweede beklimming van de dag, en had al snel een gat van 45 seconden te pakken.

Aan de voet van de 14,9 kilometer lange slotklim, met een gemiddelde stijging van 4,6 procent en een maximale stijging van 9 procent, had Izagirre nog zo'n vijftien tellen voorsprong op de achtervolgende groep. Het peloton volgde op circa 2,5 minuut.

Op de Aramón Formigal werd Gorka Izagirre halverwege gegrepen door de uitgedunde achtervolgende groep, waaruit Ion Izagirre op 3 kilometer van de finish wegsprong. De jongste van de twee broers werd niet meer teruggehaald door de andere vluchters en kwam solo over de meet.

Ook de favorietengroep was ondertussen uit elkaar gevallen. Carapaz ging er samen met Carthy, Marc Soler en David Gaudu vandoor en had al snel een halve minuut te pakken op een groepje met Roglic. In de laatste kilometers liep dat verschil nog iets op.