Tao Geoghegan Hart heeft zondag de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De 25-jarige Brit reed in de afsluitende tijdrit Jai Hindley uit de roze leiderstrui. Wilco Kelderman behield de derde plek en staat voor het eerst in zijn carrière op het podium van een grote ronde.

Geoghegan Hart en Hindley begonnen de slotdag op precies dezelfde tijd in het klassement, de eerste keer dat dat het geval was in een grote ronde. Geoghegan Hart was in de vlakke tijdrit van 15,7 kilometer van Cernusco naar het centrum van Milaan 39 seconden sneller dan Hindley en is na Chris Froome (2018) de tweede Brit die zich Giro-winnaar mag noemen.

Kelderman moest zondag meer dan anderhalve minuut goedmaken op Geoghegan Hart en ploegmaat Hindley en dat was zoals verwacht een onmogelijke opgave. De 29-jarige Nederlander hield met een prima tijdrit wel João Almeida (vierde) en Pello Bilbao (vijfde) achter zich in het klassement, waardoor hij derde bleef.

Filippo Ganna maakte het succes voor INEOS Grenadiers compleet door de laatste etappe te winnen. De Italiaan won ook de andere twee tijdritten deze Giro en is nu al zes chronoraces op rij ongeslagen. De 24-jarige wereldkampioen, die in de eerste Giro-week ook nog de beste was in een bergrit, bezorgde zijn ploeg de zevende etappezege van de Ronde van Italië.

Ganna was met een tijd van 17 minuten en 16 seconden een klasse apart. De Belg Victor Campenaerts eindigde op liefst 32 seconden als tweede, Rohan Dennis werd derde, ook op 32 tellen. Kelderman klokte de elfde tijd (+55 seconden) en Geoghegan Hart (+58 seconden) werd dertiende. Hindley (+1.37 minuten) kwam niet verder dan de 38e plek.

Geoghegan Hart begon als knecht aan Giro

Geoghegan Hart begon de Giro als knecht voor INEOS Grenadiers-kopman Geraint Thomas. De voormalig Tour-winnaar viel echter al snel uit door een valpartij.

Geoghegan Hart stond na de veertiende etappe, een tijdrit van 34 kilometer, nog op bijna vier minuten van het roze, maar een dag later begon hij met een zege in een bergrit naar Piancavallo aan een inhaalslag. In de laatste twee bergetappes was de Brit samen met Hindley de beste klimmer en in de tijdrit op de slotdag maakte hij het af.

De jonge klimmer reed zijn tweede Giro en zijn vierde grote ronde. De twintigste plek in de Vuelta a España van vorig jaar was zijn beste uitslag tot dit seizoen. Hij had tot deze Giro alleen twee ritzeges in de Ronde van de Alpen van vorig jaar op zijn erelijst staan.

Kelderman veroverde donderdag de roze trui, maar hij raakte de leiding zaterdag kwijt aan Hindley. Hij is wel de elfde Nederlander ooit op het podium van een grote ronde en pas de derde Nederlander die bij de beste drie in de Giro hoort.