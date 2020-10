Wilco Kelderman mag zich met zijn derde plek in de Giro d'Italia de twaalfde Nederlander ooit op het podium in een grote ronde noemen. De renner van Sunweb is bovendien pas de derde Nederlander die bij de beste drie in de Giro hoort.

Alleen Erik Breukink (die tweede werd in de Giro van 1988 en derde in de editie van een jaar later) en Tom Dumoulin - hij won de Giro in 2017 en werd een jaar later tweede - gingen Kelderman voor met een podiumplek in Italië.

Voor de eerste Nederlander op het podium in een grote ronde moeten we 74 jaar terug. In 1946 was het Jan Lambrichs die in de Vuelta a España een derde plek in het klassement veiligstelde.

Sindsdien stonden ook Jan Janssen, Rini Wagtmans, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde, Peter Winnen, Breukink, Bauke Mollema, Dumoulin en Steven Kruijswijk minimaal één keer op het ereschavot.

De 73-jarige Zoetemelk is met afstand de Nederlander met de meeste podiumplaatsen. Hij won de Vuelta van 1979, was een jaar later de beste in de Tour de France en werd in diezelfde koers zes keer tweede. Hij is samen met Janssen (de Vuelta-winnaar van 1967 en de Tour-winnaar van 1968) en Dumoulin de enige die een grote ronde won.

Kelderman, die in 2013 zijn eerste grote ronde reed en in zijn carrière veel pech kende, was drie jaar geleden al eens dicht bij zijn eerste podiumplek. Destijds werd hij vierde in de Vuelta. In de Giro van dit jaar reed hij twee dagen in de leiderstrui, die hij zaterdag kwijtraakte.