Wilco Kelderman verloor in de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia de roze leiderstrui aan ploeggenoot Jai Hindley. De Nederlander kon in de rit naar Sestrière het tempo bergop niet volgen en zakte naar plek drie, waardoor hij kansloos lijkt voor de eindzege in Italië.

De Nederlander moest op de tweede beklimming van de dag al lossen en verloor uiteindelijk 1.36 op Hindley en ritwinnaar Tao Geoghegan Hart, die hem allebei ruim passeerden in het klassement. Met alleen nog een tijdrit voor de boeg lijkt Kelderman de eindzege in Italië verspeeld te hebben.

"Of het een rotdag is? Tja, ik heb verloren van twee betere renners. Het is wat het is, ik heb ervoor gevochten", berustte Kelderman bij de NOS na de twintigste etappe in zijn verlies.

"Ik moet hier tevreden mee zijn. Die andere twee waren ook al sterker in de Stelvio-etappe", zo verwees Kelderman naar de negentiende etappe van vrijdag, toen hij bergop ook niet meekon met Hindley en Geoghegan Hart en veel tijd verloor.

Kelderman merkte zaterdag wederom dat hij bergop de mindere was van Hindley en Geoghegan Hart, maar wilde zijn roze trui niet zonder slag of stoot opgeven. "Je laat dat niet toe in je hoofd, maar in je achterhoofd weet je dat die kans erin zit. INEOS Grenadiers reed gewoon supersterk en gingen vol aan. Niemand kon volgen, dat is het gewoon."

"Ik heb zeker niet opgegeven, maar je weet op een gegeven moment dat je moet schakelen en voor een podium moet gaan. Het heeft ook geen zin om jezelf in de vallei leeg te rijden tegen Rohan Dennis en dan als vijfde te eindigen in de ronde. Dit was gewoon het hoogst haalbare."

Jai Hindley nam met één etappe te gaan de roze leiderstrui over van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman. (Foto: Pro Shots)

'Niet altijd steun gevoeld, maar winst Hindley ook gaaf'

Hoewel Kelderman op papier de kopman was bij Team Sunweb, hoefde Hindley zowel vrijdag als zaterdag niet op hem te wachten toen de Australiër wel mee bleek te kunnen met het tempo van INEOS. Omdat de rest van de ploeg al gelost was, kwam Kelderman beide keren geïsoleerd te zitten.

"Of ik altijd evenveel steun heb gevoeld? Niet altijd, maar Jai is ook gewoon heel erg goed", aldus Kelderman. "Zonder Jai had ik ook minder steun gehad. We hebben het zo goed gedaan. Jai kan ook de Giro winnen en dat is voor de ploeg ook gaaf."

De Giro d'Italia wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit van 15,7 kilometer naar Milaan. Hindley en Geoghegan Hart staan in het klassement op exact dezelfde tijd, Kelderman volgt op 1.32. Om het podium te halen moet de Nederlander een voorsprong van 1.19 verdedigen op nummer vier Pello Bilbao.