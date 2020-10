Thymen Arensman is er zaterdag net niet in geslaagd om de vijfde etappe in de Vuelta a España te winnen. De Nederlandse debutant eindigde als derde van een kopgroep, waarvan Tim Wellens de sterkste was. Primoz Roglic leek zijn leidende positie in het klassement te verstevigen, maar boekte toch geen tijdwinst.

De pas twintigjarige Arensman, die samen met Wellens en de Fransman Guillaume Martin deel uitmaakte van een kopgroep, moest in de sprint om de ritzege al snel afhaken en werd op twaalf seconden derde.

Wellens bleef Martin vier tellen voor en boekte zijn derde ritzege in een grote ronde. Zowel in 2016 als in 2018 schreef de Belg een etappe in de Giro d'Italia op zijn naam.

Roglic reed in de slotkilometer weg uit het peloton, dat op ruim twee minuten over de finish kwam, en pakte enkele seconden op zijn concurrenten. Kort daarvoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Daarbij was onder anderen Daniel Martin, de nummer twee in het klassement, betrokken.

Na afloop van de etappe werden alle verschillen die door de valpartij waren ontstaan, weer gelijkgetrokken. Hierdoor heeft Roglic nog altijd vijf seconden voorsprong op Martin en blijft Richard Carapaz op dertien tellen derde.

Zondag staat er weer een lastige bergrit op het programma. Aanvankelijk zou de finish hiervan op de Col du Tourmalet liggen, maar vanwege een verbod van de Franse autoriteiten werd die verplaatst naar het skioord Aramón Formigal. De 14,6 kilometer lange slotklim kent een gemiddelde stijging van 4,6 procent en een maximale stijging van circa 10 procent.

Vlucht met Ligthart krijgt weinig ruimte

De vijfde rit voerde het peloton over 184 kilometer van Huesca naar Sabiñánigo. Onderweg moesten twee beklimmingen van de tweede categorie en een van de derde categorie worden bedwongen. De finish lag na een afdaling van 17 kilometer op een licht oplopende strook.

Al vroeg gingen veertien renners, onder wie Pim Ligthart, op avontuur. Zij kregen weinig ruimte van het peloton en werden op ruim 100 kilometer van de meet weer gegrepen.

Niet veel later ontstond een nieuwe kopgroep van twaalf renners, onder wie Arensman en Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss. Zij hadden al snel een voorsprong van bijna anderhalve minuut te pakken.

Tim Wellens viert zijn overwinning in de vijfde etappe. (Foto: ANP)

Arensman rijdt weg uit kopgroep

Voor Arensman en Wellens lag het tempo in de kopgroep te laag. Zij reden daarom aan de voet van de Alto de Vio, de eerste beklimming van de dag, weg en kregen even later gezelschap van Guillaume Martin. Het trio breidde de voorsprong snel uit naar ruim drie minuten.

Het peloton maakte geen aanstalten om de vluchters in te rekenen. Hierdoor was het verschil op de top van de Alto de Petralba, de slotklim van de tweede categorie, nog altijd zo'n drie minuten en mochten Arensman, Wellens en Martin strijden om de ritzege.

In de afdaling bleven de drie bij elkaar, maar in de slotkilometer sprong Arensman weg. Wellens kon volgen en ook Martin sloot even later weer aan, waardoor een sprint de beslissing moest brengen. Daarin bleek de Nederlander al snel tekort te komen en hield Wellens Martin ruim achter zich.