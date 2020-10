Wilco Kelderman is zijn roze trui in de Giro d'Italia zaterdag kwijtgeraakt aan zijn ploeggenoot Jai Hindley. De kopman van Team Sunweb moest in de laatste bergrit al op de voorlaatste beklimming lossen uit de favorietengroep en lijkt de eindzege te kunnen vergeten.

Kelderman eindigde als achtste op 1 minuut en 35 seconden van de Britse ritwinnaar Tao Geoghegan Hart, die in een sprint-à-deux bergop afrekende met Jai Hindley.

Rohan Dennis, die indrukwekkend kopwerk verrichtte voor Geoghegan Hart, kwam op 25 tellen van zijn ploeggenoot bij INEOS Grenadiers als derde over de finish.

In het algemeen klassement staan Hindley en Geoghegan Hart nu precies in dezelfde tijd, maar de Australiër heeft enkele duizendsten voorsprong en gaat aan de leiding. Kelderman zakt naar de derde plaats en heeft nu iets meer dan anderhalve minuut achterstand.

Zondag wordt de strijd om de eindzege in de Giro beslist in een 15,7 kilometer lange individuele tijdrit van Cernusco sul Naviglio naar Milaan.

Omvangrijke kopgroep kleurt eerste uren

De laatste bergrit in deze Giro ging over 190 kilometer van Alba naar Sestriere. Daarin moesten de renners liefst drie keer klimmen naar Sestriere, waarbij ze het wintersportdorp eerst vanuit de oostelijke kant naderden en vervolgens tweemaal vanuit de zwaardere westelijke kant. De 6,9 kilometer lange slotklim kende een gemiddelde stijging van 7,2 procent.

De eerste uren van de etappe werden gekleurd door een kopgroep van 21 renners, onder wie Brandon McNulty en de sprinters Arnaud Démare en Elia Viviani. Zij bouwden een voorsprong van zo'n zeven minuten op.

Op de eerste klim naar Sestriere viel de kopgroep uiteen en in de afdaling ging Davide Ballerini er alleen vandoor. De Italiaan pakte een voorsprong van veertig seconden op de achtervolgers, terwijl het peloton op ruim vier minuten volgde.

Wilco Kelderman reed al snel op achterstand van de concurrenten. (Foto: ANP)

Kelderman lost op voorlaatste klim

Met nog zo'n 30 kilometer voor de boeg nam INEOS Grenadiers het initiatief op de tweede beklimming, waardoor de favorietengroep snel uitdunde. Dennis bleef als laatste helper van Geoghegan Hart over en door het hoge tempo van de Australiër moest ook Kelderman lossen, terwijl Hindley wel kon volgen.

De Nederlander kwam al snel op een gaatje van het INEOS-duo en Hindley, die gedurende de klim steeds verder wegreden. Op de top, die als eerste werd bereikt door de eenzame Colombiaanse koploper Einer Rubio, was het verschil gegroeid naar bijna veertig seconden.

Dennis ging ondertussen onverstoorbaar door met het imposante kopwerk en raapte de vluchters één voor één op. Aan de voet van de slotklim was de voorsprong op de groep met Kelderman inmiddels bijna twee minuten, maar gedurende de beklimming kwamen de achtervolgers iets terug.

Op 2,5 kilometer van de streep demarreerde Hindley, waardoor Dennis moest lossen. Geoghegan Hart kon wel volgen en klopte de Sunweb-renner in de sprint om de ritzege. Kelderman volgde op ruim anderhalve minuut in een groep, waaruit voormalig rozetruidrager João Almeida nog was weggesprongen.

Geoghegan Hart klopt Hindley in de sprint-a-deux. (Foto: ANP)