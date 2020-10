Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag ook de tweede veldrit in de Superprestige gewonnen. De Nederlandse troefde haar landgenoten af in Ruddervoorde.

Alvarado bleef in de spannende slotronde over met Lucinda Brand, Annemarie Worst, Manon Bakker en Yara Kastelijn. Ze nam de leidende positie in de slotfase over van Worst en gaf die niet meer uit handen.

De 24-jarige Worst moest zich tevredenstellen met de tweede plek, terwijl Brand de laatste plek op het podium opeiste. Met Kastelijn (vierde) en Bakker (vijfde) was de top vijf volledig Nederlands. Denise Betsema werd zevende.

Vorige week bij de eerste wedstrijd uit de Superprestige in Gieten ging de zege eveneens naar Alvarado, die ook daar Worst en Brand achter zich liet.

De volgende wedstrijd in de Superprestige is op 11 november, als de Jaarmarktcross in het Belgische Niel op het programma staat.

Bij de mannen ging de overwinning naar Eli Iserbyt. De 23-jarige Belg hield Toon Aerts en de Nederlander Lars van der Haar achter zich.