Nog 30 km - INEOS pijnigt zichzelf met het hoge tempo en na een paar kilometer klimmen heeft Tao Geoghegan Hart nog maar één helper over: Rohan Dennis. Wilco Kelderman bewaart slechte herinneringen aan de kopbeurten van Dennis, want in de loodzware bergrit over de Stelvio moest de Nederlandse kopman van Sunweb lossen door toedoen van de Australische tijdrijder.