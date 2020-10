Giro d'Italia ·

Nog 32 km - Het is INEOS Grenadiers dat de leiding neemt in het peloton op de oplopende weg naar Sestriere. Tao Geoghegan Hart heeft nog zeker vijf ploeggenoten om zich heen en lijkt vandaag een coup te willen plegen in de Giro. Rozetruidrager Wilco Kelderman zit in het wiel van Jai Hindley.