Giro d'Italia ·

Nog 64 km - Nog een kilometer of twaalf totdat de renners voor de eerste keer Sestriere aandoen. Vooraan het peloton is er nog één Astana-renner over, daarachter rijdt het team van INEOS met Tao Geoghegan Hart. De achterstand op de kopgroep is net iets minder dan vijf minuten.