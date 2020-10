INEOS Grenadiers is teleurgesteld dat de lange negentiende etappe in de Giro d'Italia vrijdag op het laatste moment werd ingekort. Na protesten van een meerderheid van de ploegen werd de koersafstand teruggebracht van 258 naar 124 kilometer.

"Onze jongens stonden klaar voor de start. Ik begrijp dat de etappe lang was, maar mijn renners wilden gewoon koersen", vertelt INEOS-ploegleider Matteo Tosatto aan Cyclingnews. "Wij staan aan de kant van onze renners."

Het peloton was in Morbegno al opgestapt voor de rit naar Asti, maar in de stromende regen werd vrij snel besloten om weer af te stappen en de eerste 134 kilometer per teambus af te leggen. Een groot deel van de renners had geen trek in een lange etappe in de kou en regen. Donderdag werd een zware bergrit verreden en dat is zaterdag weer het geval.

INEOS was een van de twee teams die de oorspronkelijke afstand wel wilden overbruggen. Bij de Britse formatie rijdt Tao Geoghegan Hart, de grootste concurrent van rozetruidrager Wilco Kelderman, voor de eindzege. De Brit staat achter Kelderman en diens ploeggenoot Jai Hindley derde op slechts vijftien seconden.

Het is onbekend welke andere ploeg net als INEOS wel wilde starten, maar naar verluidt gaat het om een kleine Italiaanse formatie. Twaalf teams stemden voor het inkorten van de etappe en vier ploegen sloten zich aan bij de meerderheid. Trek-Segafredo en Bardiani-CSF brachten geen stem uit.

299 Terugblik: 'Ingekorte etappe was vooral voor Kelderman voordelig'

Vertegenwoordiger rennersvakbond trekt boetekleed aan

Het inkorten van de etappe leidde eerder op de dag tot woede bij Giro-baas Mauro Vegni. "We zijn als organisatie het slachtoffer. Dit is wat er gebeurt als een aantal renners niet komt opdagen voor de start. Iemand zal hiervoor boeten", foeterde hij vlak voor de uitgestelde start van de rit.

Cristian Salvato, vertegenwoordiger voor rennersvakbond RCS in de Giro, trekt het boetekleed aan na alle chaos. "Het spijt me dat de jongens in een lastig parket zijn gebracht, omdat ik heb gevraagd om de etappe in te korten", zegt de Italiaan tegen Rai Sport.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze situatie", vervolgt Salvato. "Al vind ik het niet netjes dat bepaalde renners zwijgen, terwijl zij ook verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd. Ik was daar om te bemiddelen met Vegni en ik begrijp zijn frustratie. Het spijt me als de communicatie tussen de verschillende partijen niet goed werkte."

Zaterdag staat de laatste bergrit van deze Giro op het programma. De renners moeten in de laatste 80 kilometer drie keer klimmen naar Sestriere. De Ronde van Italië wordt zondag beslist in een vlakke tijdrit van 15,7 kilometer.