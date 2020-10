Wilco Kelderman behield in de verkorte negentiende etappe van de Giro d'Italia eenvoudig de roze trui. De klassementsleider was blij dat de rit na protesten van de renners met ruim 100 kilometer werd ingekort vanwege het slechte weer.

"Het was een speciaal gevoel om in de roze trui te rijden, ik heb van elke minuut genoten vandaag. Ik heb er vertrouwen in dat ik de trui morgen ook kan behouden", aldus Kelderman na afloop van de door Josef Cerný gewonnen etappe.

De etappe zou oorspronkelijk 258 kilometer lang zijn, maar de renners besloten in de stromende regen na de start al snel om af te stappen en de eerste 134 kilometer per teambus af te leggen.

"Het weer was vanochtend echt slecht, het was heel koud", legde Kelderman uit. "Het is een zware week geweest, dit was een risico voor onze gezondheid. Ik ben RCS Sport (de organisatie van de Giro, red.) dankbaar dat ze naar ons geluisterd hebben en de etappe hebben ingekort."

Waar van tevoren een massasprint werd verwacht om de volledig vlakke etappe te beslissen, bleven de veertien vluchters mede door de kortere rit en de weersomstandigheden uit de greep van het peloton.

"Voor mij was dat prima", aldus de kopman van Sunweb. "BORA stopte al snel met de achtervolging omdat ze het gat niet dicht kregen. Daarna hebben wij het peloton gecontroleerd om veilig over de finish te komen."

Wilco Kelderman komt veilig over de streep in de negentiende etappe van de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Kelderman begrijpt woede Giro-baas Vegni

Niet iedereen was blij met het inkorten van de etappe. Zo was Giro-baas Mauro Vegni woedend dat de renners vlak na de start zelf besloten om niet meer verder te rijden.

Kelderman begrijpt dat Vegni furieus is, maar vroeg ook om begrip voor de situatie van de renners. "De eerste 10 kilometer voelden we hoe ontzettend koud het was, het was een aanslag op onze immuniteitssystemen."

De kopman van Sunweb begint zaterdag aan de laatste bergrit met een voorsprong van twaalf seconden op ploeggenoot Jai Hindley en vijftien tellen op Tao Geoghegan Hart.

Vanwege de coronamaatregelen is de twintigste rit aangepast, waarbij de renners drie keer de klim naar Sestriere oprijden en de Agnello en de Izoard links laten liggen.

Toch verwacht Kelderman dat hij nog diep zal moeten gaan om zijn leiderstrui te verdedigen in de laatste twee etappes. "Ik kijk uit naar morgen, de laatste zware dag. Ik zal alles geven en dan zien we wel wat er gaat gebeuren in de tijdrit naar Milaan."