Sam Bennett heeft vrijdag de vierde etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Ier was in een relatief vlakke rit de sterkste in de massasprint. Primoz Roglic behield zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Bennett rekende in de laatste meters af met Jasper Philipsen. De jonge Belg kwam uitstekend uit de laatste bocht en leek kort voor het peloton uit op de zege af te stormen, maar hij werd vlak voor de streep nog gepasseerd.

De Italiaan Jakub Mareczko eindigde ruim achter Philipsen als derde en de Duitser Pascal Ackermann moest zich tevredenstellen met de vierde plaats. De 21-jarige debutant Alex Molenaar was op de vijftiende plek de beste Nederlander.

Voor Bennett betekende het zijn derde overwinning in een Vuelta-rit. Vorig jaar was de dertigjarige renner van Deceuninck-Quick-Step, die vorige maand de groene trui in de Tour de France won, tweemaal succesvol in de Spaanse wielerronde.

In de top van het klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Roglic behoudt zijn voorsprong van vijf seconden op nummer twee Daniel Martin en van dertien tellen op nummer drie Richard Carapaz.

Zaterdag trekken de renners weer de bergen in. In een rit over 184 kilometer van Huesca naar Sabiñanigo krijgen ze twee beklimmingen van de tweede categorie en een van de derde categorie voor hun kiezen.

Kopgroep van vier lange tijd in de aanval

Na drie bergetappes kregen de sprinters vrijdag voor het eerst de kans in deze Vuelta. In een 191 kilometer lange rit van Garay naar Ejea de los Caballeros was geen enkele gecategoriseerde beklimming opgenomen en lag de aankomst op een licht aflopende strook.

Al vroeg ontstond een kopgroep van vier renners. De Spanjaarden Luis Ángel Maté en Jesús Ezquerra gingen samen met de Zuid-Afrikaan Willie Smit en de Brit Harry Tanfield op avontuur en bouwden een voorsprong van zo'n drie minuten op.

Met nog ruim 90 kilometer voor de boeg besloten Movistar en INEOS Grenadiers het tempo in het peloton flink op te voeren, waardoor het verschil met de vluchters in een mum van tijd terugliep naar een halve minuut.

Het kwartet vooraan kreeg vervolgens toch nog wat ruimte, maar op 22 kilometer van de finish viel de kopgroep uit elkaar. Smit en Tanfield sprongen weg bij de twee Spanjaarden, waarna de Zuid-Afrikaan solo verder ging.

Op 14 kilometer van de meet werd de dappere Smit als laatste vluchter ingerekend, waardoor het peloton afstevende op de eerste massasprint in deze Vuelta. Daarin ging Philipsen van ver aan, maar werd hij op de valreep voorbijgestreefd door Bennett.