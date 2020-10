Wilco Kelderman heeft vrijdag zonder problemen zijn roze leiderstrui behouden in de chaotische negentiende etappe van de Giro d'Italia. Josef Cerný soleerde naar de zege in een rit die na een protest van de renners was ingekort van 258 naar 124 kilometer.

Cerný reed op 22 kilometer van de streep weg uit een kopgroep die oorspronkelijk uit veertien renners bestond. De tijdrijder van CCC hield knap stand tot de finish in Asti. De Belg Victor Campenaerts eindigde op achttiende seconden als tweede.

Kelderman kwam net als zijn concurrenten binnen in het peloton, dat een kleine twaalf minuten na Cerný over de streep kwam. De rozetruidrager heeft in het klassement nog steeds een voorsprong van twaalf seconden op zijn ploegmaat Jai Hindley, vijftien seconden op Tao Geoghegan Hart en 1 minuut en 19 seconden op Pello Bilbao.

Zaterdag staat de laatste bergrit van deze Giro op het programma. De renners moeten in de laatste 80 kilometer drie keer klimmen naar Sestriere. De slotklim is 6,9 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 7,2 procent. De Ronde van Italië wordt zondag beslist in een vlakke tijdrit van 15,7 kilometer.

De renners legden het eerste deel van het oorspronkelijke parcours af in de teambus. (Foto: ANP)

Renners nemen initiatief voor inkorting

De etappe van vrijdag zou met 258 kilometer de langste van deze Giro zijn, maar na een protest van het peloton werd de start van de rit een paar uur uitgesteld en het parcours ingekort naar nog maar 124 kilometer.

Veel renners klaagden voor aanvang van de rit bij de organisatie over de lengte van de etappe en de lange verplaatsingen tussen de verschillende ritten. Bovendien was het erg slecht weer in het noorden van Italië en zat het peloton niet te wachten op een lange dag in de regen met vermoedelijk weinig gevolgen voor het klassement.

Iets na 14.30 uur werd er alsnog gestart in Abbiategrasso en het was direct koers. Veertien vluchters, met de Nederlander Etienne van Empel, vochten lang een gevecht uit met BORA-hansgrohe, dat in dienst van Peter Sagan op kop van het peloton reed. Met nog 57 kilometer te gaan gaf het Duitse team de strijd op.

In de laatste 35 kilometer regende het aanvallen vooraan. Campenaerts was zeer actief en de werelduurrecordhouder zorgde bij zijn derde versnelling voor een breuk. Cerný, Sander Armée, Simon Pellaud, Jacopo Mosca en Simon Clarke sloten aan, terwijl Van Empel niet meekon.

Met nog 22 kilometer tot de finish moest ook Campenaerts even passen toen Cerný aanviel. De tijdrijder uit Tsjechië pakte al snel een voorsprong van meer dan een halve minuut en knokte zich naar zijn eerste zege in een grote ronde.