Mauro Vegni, de baas van de Giro d'Italia, is woedend over de gebeurtenissen van vrijdag. Na protesten van een aantal renners werd de lange en vlakke negentiende rit met ruim de helft ingekort.

Het peloton was in Morbegno al opgestapt voor de 258 kilometer lange rit naar Asti. In de stromende regen werd vrij snel besloten om weer af te stappen en de eerste 134 kilometer per teambus af te leggen.

Een aantal renners had geen trek in een lange etappe waarin op voorhand weinig spanning en verschuivingen in het klassement werden verwacht. Donderdag werd een zware bergrit verreden en dat is zaterdag weer het geval.

Vegni spreekt tegen dat de organisatie de renners met het inkorten van de rit tegemoet is gekomen. "We zijn als organisatie het slachtoffer. Dit is wat er gebeurt als een aantal renners niet komt opdagen voor de start. Iemand zal hiervoor boeten", foeterde hij vlak voor de met vier uur uitgestelde start van de rit.

"Dit werpt een schaduw over alles. Iedereen wist van tevoren dat de Giro in oktober zou worden gehouden en dat het vandaag 13 graden zou kunnen zijn. Ik heb met veel renners gesproken en velen van hen stonden niet achter deze actie. Dan weet je hoe het gaat: een paar renners wilden niet rijden en de rest volgt."

306 Terugblik: 'Plan zonder hulp voor Kelderman in Giro pakte achteraf goed uit'

Vegni wijst naar Lotto Soudal

Volgens Vegni waren er geen signalen voor een dergelijke actie. Lotto Soudal-renner Adam Hansen is namens wielervakbond CPA een van de initiatiefnemers achter het protest.

"We hebben gisteren geen enkel verzoek tot actie ontvangen. We zijn wel benaderd door enkele Lotto Soudal-renners en hun bus was er vandaag niet toen we aan de etappe zouden beginnen", aldus de koersbaas.

"Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. We maken de Giro af door zondag in Milaan te finishen en daarna zal iemand hier een hoge prijs voor betalen."

Om 14.30 uur, vier uur later dan gepland, begon het complete peloton in de alternatieve startplaats Abbiategrasso alsnog aan de etappe. Na 124 kilometer is de finish in Asti.