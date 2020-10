De lange en vlakke negentiende etappe van de Giro d'Italia is vrijdag op het laatste moment flink ingekort. De rit telt nog maar 124 kilometer in plaats van de oorspronkelijke 258 kilometer. Het is het gevolg van protesten van een deel van de renners.

De renners waren in noodweer al opgestapt, maar stapten al snel weer in de teambussen. De etappe gaat, vier uur later en in een andere plaats dan gepland, van start in Abbiategrasso. De finish is zoals gepland in Asti.

Veel renners klaagden voor aanvang van de rit bij de organisatie over de lengte van de etappe en de lange verplaatsingen tussen de verschillende ritten. Bovendien is het erg slecht weer in het noorden van Italië.

Donderdag werd een zware bergrit verreden en zaterdag volgt opnieuw een lange bergetappe. Veel renners zaten daardoor niet te wachten op een lange dag met vermoedelijk weinig opwinding.

306 Terugblik: 'Plan zonder hulp voor Kelderman in Giro pakte achteraf goed uit'

Giro-baas woedend over houding renners

Overigens is het inkorten van de etappe geen handreiking van de Giro-organisatie, benadrukte koersbaas Mauro Vegni. Hij is furieus. "We lijden hieronder", zei hij. "Dit is wat er gebeurt als renners niet komen opdagen bij de start. Iemand zal hiervoor boeten."

In de koers van donderdag veroverde Wilco Kelderman de roze trui. De Sunweb-renner heeft in het klassement twaalf seconden voorsprong op ploeggenoot Jai Hindley en vijftien tellen op Tao Geoghegan Hart van INEOS Grenadiers.

De 103e editie van de Giro duurt nog tot en met zondag, wanneer de renners eindigen met een tijdrit naar Milaan.