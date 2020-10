De lange negentiende etappe van de Giro d'Italia is vrijdag op het laatste moment ingekort. De organisatie komt daarmee klagende renners tegemoet. Voorlopig is onduidelijk hoeveel van de oorspronkelijke 258 kilometer wordt afgelegd.

De renners leggen het eerste deel van het lange en nagenoeg vlakke parcours af in de teambussen. Het is nog niet helemaal duidelijk waar ze op de fiets stappen. Como en Vigevano worden als vertrekpunten genoemd en er wordt gespeculeerd over een koers van 180, 150 of 100 kilometer. Vermoedelijk is de start om 12.30 uur, twee uur later dan gepland.

Veel renners klaagden voor aanvang van de rit bij de organisatie over de lange en vlakke etappe in het routeschema, die normaal gesproken niet bijdraagt aan de spanning nu het einde van de Giro nadert. Bovendien is het slecht weer in Italië.

Donderdag werd een zware bergrit verreden en zaterdag volgt opnieuw een bergetappe. Veel renners zaten daardoor niet te wachten op een lange dag met vermoedelijk weinig opwinding. De Giro-organisatie kwam ze daarin tegemoet.

In de koers van donderdag veroverde Wilco Kelderman de roze trui. De Sunweb-renner heeft in het klassement twaalf seconden voorsprong op ploeggenoot Jai Hindley en vijftien tellen op Tao Geoghegan Hart van INEOS Grenadiers.

De 103e editie van de Giro duurt nog tot en met zondag, wanneer de renners eindigen met een tijdrit naar Milaan.