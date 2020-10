Hoewel João Almeida donderdag zijn roze leiderstrui in de Giro d'Italia aan Wilco Kelderman verloor, heeft de renner van Deceuninck-Quick-Step vooral genoten. Hij accepteert dat hij niet met de besten meekon in de zware etappe.

"Ik voelde me niet eens heel slecht. Ik was wel wat vermoeid, maar dat is normaal. Mijn concurrenten waren gewoon heel sterk. Ik ben blij met hoe ik gereden heb, het was solide. Je kunt niet iedere dag top zijn", zei Almeida na de slotklim na Laghi di Cancano.

"Ik hou van die klim, hij is superzwaar. Ik was vooral heel blij, want mijn familie wachtte boven op me, samen met wat andere Portugezen. Ik heb zelfs even gehuild. Ik ben ze heel dankbaar."

Almeida moest zijn concurrenten op de Stelvio, een klim van de buitencategorie, laten gaan. Toch hield hij de schade beperkt, want hij kwam op 4.51 van ritwinnaar Jai Hindley als zevende over de streep.

"Ik reed op mijn limiet en wist dat ik in dat tempo niet met de besten boven zou komen op de Stelvio. Daarna ben ik mijn eigen tempo blijven rijden en dat heeft goed uitgepakt. Ik zit gewoon niet op het niveau van de allerbesten."

Concurrent Kelderman moet zijn roze trui nog drie dagen verdedigen. Vrijdag volgt een nagenoeg vlakke rit over 258 kilometer, zaterdag staat de laatste bergetappe op het programma en zondag wordt de Giro afgesloten met een tijdrit naar Milaan.