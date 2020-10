De Italiaan Matteo Spreafico is positief bevonden op het verboden middel enobosarm. De renner van de procontinentale ploeg Vini Zabù-KTM is daarom donderdag uit de Giro d'Italia gezet.

Spreafico werd vorige week tijdens de Giro positief getest op het middel, dat vergelijkbaar is met een anabole steroïde. Hij is voorlopig geschorst door de internationale wielerunie UCI.

Het is nog wel afwachten of de B-staal van de 27-jarige renner positief zal zijn. In dat geval krijgt hij een definitieve schorsing.

Spreafico was in de Giro bezig aan zijn eerste grote wielerronde. Zijn beste resultaat was de 43e plaats in de achtste etappe.

In het algemeen klassement stond Spreafico, die nog geen enkele profzege in zijn carrière heeft geboekt, 127e op ruim vijf uur van rozetruidrager Wilco Kelderman.