Jai Hindley kreeg donderdag in de finale van de achttiende rit van de Giro d'Italia de opdracht om INEOS Grenadiers-renner Tao Geoghegan Hart te volgen, waardoor hij Wilco Kelderman geen hulp kon bieden. De Australiër, die de spectaculaire etappe won, benadrukt dat de nieuwe rozetruidrager Kelderman nog steeds de kopman van Sunweb is.

"Ik ben hier om Wilco aan de Giro-zege te helpen", zei de 24-jarige Hindley op zijn persconferentie. "Hij gaat nu aan de leiding in het klassement en de tijdrit op de slotdag ligt hem goed. Ik weet hoeveel pech hij de afgelopen jaren heeft gehad en hoe hard hij gewerkt heeft om weer terug te komen. Ik heb heel veel respect voor Wilco en ik wil dat hij de Giro wint."

De tactische keuzes van Sunweb waren een belangrijk onderwerp van gesprek na de koninginnenrit van de Ronde van Italië. Kelderman moest op de Stelvio, de voorlaatste klim van de dag, lossen door het hoge tempo van Rohan Dennis, die op kop reed voor zijn kopman Geoghegan Hart. Hindley kon het tempo van het INEOS Grenadiers-duo wel volgen.

Sunweb had er op dat moment voor kunnen kiezen om Hindley te laten wachten op Kelderman, aangezien er nog ruim 40 kilometer te fietsen was, maar de ploegleiding wilde de kansen spreiden.

"Mij werd op de Stelvio verteld dat ik Tao moest volgen en geen kopwerk moest doen", aldus Hindley. "We wisten dat Tao tot de streep op kop zou rijden om zoveel mogelijk tijd te pakken en we wisten ook dat Wilco hoogstwaarschijnlijk het roze zou pakken. De tactiek van de ploeg was perfect vandaag."

306 'Plan zonder hulp voor Kelderman in Giro pakte achteraf goed uit'

Kelderman had liever een ander tactische keuze gezien

Kelderman nam inderdaad de leiderstrui over van de al eerder op de Stelvio geloste João Almeida, maar de Nederlander gaf op de streep wel ruim twee minuten toe op ritwinnaar Hindley en nummer twee Geoghegan Hart.

Daardoor heeft hij in het klassement nog maar twaalf seconden voorsprong op Hindley en vijftien seconden op Geoghegan Hart, terwijl ook Pello Bilbao (vierde op 1.19 minuten) aardig wat tijd terugpakte.

"Ik had het liever anders gezien, dat Jai me had geholpen, maar de ploeg had andere plannen", zei Kelderman tegen de NOS. "Maar Jai wint deze etappe, hij staat zelf ook kort in het klassement. Als hij had gewacht, had ik misschien nu iets meer ruimte in het klassement gehad, maar ja…"

Sunweb-ploegleider Luke Roberts sprak na de rit van een "epische" dag. "Jai had heel goede benen en hij bleef bij Geoghegan Hart, omdat we niet wisten hoe goed die nog zou zijn op de slotklim. Door die keuze kon Jai ook de rit winnen."

"Daarachter heeft Wilco ontzettend gevochten voor zijn plek in het klassement en het roze gepakt. Al me al kunnen we heel blij zijn met hoe we er voorstaan met nog drie dagen te gaan."