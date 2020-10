De finish van de zesde etappe in de Vuelta a España is donderdag verplaatst vanwege een verbod van de Franse autoriteiten. Door het oplaaiende coronavirus in Frankrijk kan de rit komende zondag niet eindigen op de Col du Tourmalet.

Ook de Col d'Aubisque, net als de Tourmalet een berg van de buitencategorie, en de Alto de Portalet (eerste categorie) zijn uit het parcours geschrapt. Die zouden eerder in de etappe beklommen worden.

Door de maatregelen zal het dak van deze Vuelta een stuk lager liggen. De aankomst op de Tourmalet zou op 2.114 meter hoogte liggen. Het hoogste punt van de Spaanse wielerronde is nu de Alto de Covatilla op 1.959 meter, die in de voorlaatste rit wordt beklommen.

De etappe van zondag gaat nog wel van start in Biescas, maar telt nu 146,4 kilometer in plaats van 136,6 kilometer. De aankomst ligt op een beklimming naar het skioord Aramón Formigal. Onderweg worden ook de Alto de Petralba (derde categorie) en de Alto de Cotefablo (tweede categorie) bedwongen.

Het nieuwe profiel van de zesde etappe. (Bron: La Vuelta/Unipublic)

Barguil won voor het laatst in Aramón Formigal

De klim naar Aramón Formigal is 14,6 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 4,6 procent. De maximale stijging is circa 10 procent. De Vuelta finishte in 2013 voor het laatst op de Aramón Formigal en toen zegevierde Warren Barguil.

In de Vuelta werd donderdag de derde etappe verreden. Daarin werd klassementsleider Primoz Roglic op een lastige slotklim afgetroefd door Daniel Martin en eindigde Wout Poels als vierde.

Vrijdag krijgen de sprinters waarschijnlijk voor het eerst de kans in deze Vuelta. Dan gaat het parcours over 191 heuvelachtige kilometers van Garray naar Ejea de los Caballeros, waarbij de aankomst vlak is.