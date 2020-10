Daniel Martin heeft donderdag de derde etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Ier bleef klassementsleider Primoz Roglic voor op een lastige slotklim. Wout Poels eindigde als vierde.

Martin hield Roglic een fietslengte achter zich. Richard Carapaz eindigde kort achter de kopman van Jumbo-Visma als derde en Poels passeerde op vier seconden als vierde de finish.

Voor Martin is het zijn eerste overwinning in ruim twee jaar tijd. In 2018 was de 34-jarige renner van Israel Start-Up Nation in de zesde etappe van de Tour de France voor het laatst succesvol. In 2011 won hij ook al eens een rit in de Vuelta.

In het algemeen klassement behield Roglic zijn leidende positie. De Sloveen heeft nu vijf seconden voorsprong op nummer twee Martin. Carapaz bezet op dertien tellen de derde plaats. Poels klimt naar de zeventiende plaats en is op ruim drie minuten de beste Nederlander.

Vrijdag krijgen de sprinters waarschijnlijk voor het eerst de kans in deze Vuelta. Dan gaat het parcours over 191 heuvelachtige kilometers van Garray naar Ejea de los Caballeros, waarbij de aankomst vlak is.

Terpstra gaat mee in vroege vlucht

In de derde etappe legde het peloton 166 kilometer van Lodosa naar La Laguna Negra de Vinuesa af. Onderweg moest een heuvel van de derde categorie worden bedwongen en de aankomst lag op een beklimming van de eerste categorie.

Zonder de niet helemaal fitte Thibaut Pinot gingen de renners van start en al snel vormde zich een kopgroep van vijf man, onder wie Niki Terpstra. Het kwintet bouwde ruim vier minuten voorsprong op, maar met nog 100 kilometer voor de boeg besloot EF Pro Cycling het tempo op te voeren in het peloton.

Hierdoor liep het verschil snel terug en werden de vluchters op 59 kilometer van de finish teruggepakt. Niet veel later ontstond een nieuwe kopgroep met onder anderen Ángel Madrazo. Dit kwartet nam zo'n anderhalve minuut voorsprong, maar werd op de slotklim al snel ingerekend.

Op de 8,6 kilometer lange beklimming met een gemiddelde stijging van 5,7 procent dunde het peloton onder aanvoering van INEOS Grenadiers langzaamaan uit. Esteban Chaves kreeg halverwege de klim materiaalpech en wist niet meer terug te keren.

Uiteindelijk bleef op 1,5 kilometer van de finish een favorietengroep van vijftien man over. Poels behoorde tot dit gezelschap, maar Tom Dumoulin was al gelost. In de sprint bergop ging Martin als eerste aan en hield hij stand tot aan de finish.