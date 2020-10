Wilco Kelderman had het donderdag ontzettend zwaar in de spectaculaire achttiende etappe van de Giro d'Italia, maar de Nederlander is dolblij dat hij met nog drie dagen te gaan de roze trui heeft veroverd.

"Het was een bizarre dag, de zwaarste rit uit mijn leven", zei de 29-jarige Kelderman na de etappe met bijna 6.000 hoogtemeters. "Het was een ongelooflijke strijd, maar uiteindelijk kon het niet beter voor onze ploeg, met de ritzege voor Jai Hindley en de roze trui voor mij."

De voorlaatste bergetappe van de Ronde van Italië ontbrandde op de Stelvio, een loodzware klim met de top op 37 kilometer van de finish. Rozetruidrager João Almeida moest al snel lossen, maar even later kon ook Kelderman het tempo van zijn ploegmaat Hindley en INEOS Grenadiers-kopman Tao Geoghegan Hart niet volgen.

Kelderman kwam uiteindelijk 2 minuten en 18 seconden na ritwinnaar Hindley en nummer twee Geoghegan Hart over de streep. Het was net genoeg om de leiding in het klassement over te nemen; Hindley staat tweede op twaalf seconden en Geoghegan Hart is de nummer drie op vijftien tellen.

"Ik wist dat het close zou worden voor het roze, maar het is gelukt, dus ik ben heel blij", aldus Kelderman. "Het is een droom om de roze trui te dragen, zeker nadat ik zoveel moeilijke jaren heb gehad."

De Stelvio zorgde zoals verwacht voor spektakel in de Giro. (Foto: ANP)

Hindley: 'Onze tactiek was perfect'

Kelderman moest het door de tactische keuzes van Sunweb in de laatste anderhalf uur van de achttiende rit wel helemaal alleen doen. De ploegleiding besloot dat Hindley bij Geoghegan Hart moest blijven en niet hoefde te wachten om de Nederlander op sleeptouw te nemen.

Die keuze werd gemaakt om de kansen te spreiden, aangezien Hindley zelf ook nog heel goed in het klassement staat. De 24-jarige Australiër won uiteindelijk het sprintje van Geoghegan Hart in finishplaats Laghi di Cancano, waardoor er een dubbelslag was voor Sunweb.

"Het is een ongelooflijk gevoel om hier te winnen", jubelde Hindley, die zijn eerste ritzege in een grote ronde boekte. "Het is een dubbel succes met ook nog het roze voor Wilco. De tactiek van onze ploeg was vandaag perfect."

Vrijdag is een lange, maar vlakke etappe in de Giro. In het weekend volgt de beslissing, met zaterdag een bergrit en zondag een (vlakke) tijdrit.