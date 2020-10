Wilco Kelderman heeft donderdag in de koninginnenrit van de Giro d'Italia de roze trui gepakt. De klimmer van Sunweb verdedigt in de laatste drie etappes een voorsprong van twaalf seconden op zijn ploeggenoot Jai Hindley en vijftien seconden op INEOS-renner Tao Geoghegan Hart.

De Australiër Hindley pakte de dagwinst en blijft dankzij de bonificatieseconden de Brit Geoghegan Hart nipt voor als nummer twee van het klassement. Kelderman kwam op ruim twee minuten van die twee als vijfde over de streep.

João Almeida is na vijftien etappes in het roze de leiding in het algemeen klassement kwijt. De renner van Deceuninck-Quick-Step moest al op de voorlaatste klim van de loodzware achttiende etappe lossen en verloor bijna vijf minuten.

Er staan de renners nog drie etappes te wachten in de Giro. Vrijdag is er een lange vlakke rit, zaterdag wordt er opnieuw flink geklommen naar Sestrière en zondag eindigt de ronde met een individuele tijdrit naar Milaan.

Ploeg Kelderman neemt regie in handen

De ploeggenoten van Kelderman hielden in de beginfase van de 207 kilometer lange koninginnenrit het tempo steeds hoog, zodat een kopgroep met tien renners nooit een grote voorsprong kreeg. Op de voorlaatste klim, de liefst 25 kilometer lange Stelvio, werden de vluchters één voor één ingerekend.

Rozetruidrager Almeida had het op de Stelvio direct moeilijk en de jonge Portugees moest al snel lossen. Steeds meer favorieten konden het tempo niet volgen, totdat er vier man overbleven: Sunweb-renners Kelderman en Hindley en het INEOS-duo Geoghegan Hart en Rohan Dennis.

Kelderman reed op dat moment virtueel in de roze trui, maar moest de andere drie laten gaan. Met een achterstand van zo'n veertig seconden bereikte hij de top van de besneeuwde Stelvio.

Kelderman houdt gat stabiel op slotklim

Tijdrijder Dennis reed na de afdaling op het korte vlakke stuk tot de slotklim hard door, waardoor het gat met Kelderman opliep naar 1.40 minuut. Op dat moment had Kelderman virtueel nog een minuut voorsprong op Hindley en Geoghegan Hart. Aan de voet van de 9 kilometer lange slotklim werd Kelderman voorbijgereden door Pello Bilbao en Jakob Fuglsang, die derde en vierde werden in de etappe-uitslag.

Toch wist Kelderman zich te herpakken op de slotklim en hield het gat lange tijd stabiel rond de 1.40. In de slotkilometers verloor hij nog zo'n halve minuut, maar hij hield nipt voldoende over.

De 29-jarige Veenendaler is daardoor kansrijk om de eerste Nederlandse winnaar van een grote ronde te worden sinds Tom Dumoulin, die de Giro in 2017 won.