Hoewel Tom Dumoulin na twee ritten al kansloos is voor de eindzege in de Vuelta a España, blijft hij voorlopig in koers om zijn ploeggenoot Primoz Roglic te helpen. Dat besluit heeft hij samen met de ploegleiding van Jumbo-Visma genomen.

Dumoulin verloor in de pittige eerste twee etappes van dinsdag en woensdag al veel tijd en liet weten dat hij leeg is, mede als gevolg van de knieblessure waarmee hij eerder kampte.

"Het zit er voor hem niet in om bij de allerbesten te horen. We hebben erover gesproken en hebben er nu een goede modus in gevonden", zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma donderdag voor de start van de derde Vuelta-rit.

"Hij kijkt er nu wat anders tegenaan en wil graag blijven om de ploeg te helpen. We gaan hem vandaag en morgen op de spaarstand zetten, zodat hij zich goed verzorgt, zijn energie terugkrijgt en in het weekend van waarde kan zijn."

Zeeman sluit niet uit dat op een later moment alsnog besloten wordt om Dumoulin terug te trekken uit de Vuelta. "Zodra de inschatting is dat het niet goed is voor hem, nemen we de beslissing dat hij afstapt. Hij wil heel graag een bijdrage leveren en met het team voor de eindzege gaan, maar het moet ook goed zijn voor Tom zelf."

Met Roglic in de rode leiderstrui wordt donderdag vanuit Lodosa koers gezet naar La Laguna Negra de Venuesa. De etappe eindigt bergop met een col van de eerste categorie, nadat de renners onderweg al een klim van de derde categorie zijn tegengekomen.