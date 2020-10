Nieuwe coronatests in de Giro d'Italia hebben geen positieve uitslagen opgeleverd bij de 136 overgebleven renners. Alleen een staflid van Astana blijkt besmet; hij heeft de koers verlaten en zit in quarantaine.

Mede door de zorgen over het coronavirus in het peloton besloot de UCI vorige week om vaker te testen. Woensdag werden binnen de 'bubbel' van de Giro in totaal 484 tests afgenomen.

Bij eerste coronatests bleken vier renners het coronavirus te hebben. Het ging om Simon Yates, Steven Kruijswijk, Michael Matthews en Fernando Gaviria. Mitchelton-SCOTT en Jumbo-Visma, de ploegen van Yates en Kruijswijk, trokken zich terug.

De testuitslagen van donderdag zijn goed nieuws voor onder anderen Wilco Kelderman, die zijn jacht op de roze trui kan voortzetten. Hij geeft als nummer twee van het klassement slechts zeventien seconden toe op leider João Almeida.

Het peloton is bezig aan de slotweek van de Giro en is donderdag toe aan een zware bergrit, waarin twee beklimmingen van de eerste categorie wachten en één van de buitencategorie.

Na een vlakke etappe op vrijdag volgt ook zaterdag nog een bergrit. De 103e editie van de Giro wordt zondag afgesloten met een tijdrit naar Milaan.