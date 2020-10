Giro d'Italia ·

Nog 8 km - Kelderman blijft Fuglsang en Bilbao in het vizier houden, die Dennis nu passeren. Hij rijdt nog steeds virtueel in het roze, dus de Nederlander moet tot de streep blijven vechten. Het verschil met Hart en Hindley is 1.40, dus Kelderman houdt voorlopig nog een minuut over in het klassement.