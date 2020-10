Giro d'Italia ·

Nog 44,5 km - Dennis, Hart en Hindley komen bij O'Connor, die dus kan fluiten naar de etappezege. Een seconde of tien daarachter rijdt Kelderman in zijn eigen tempo naar boven. De voorsprong van de Nederlander op Hart en Hindley in het klassement is ruim 2,5 minuut, dus hij kan wel wat lijden, maar er komt nog een slotklim. Die is weliswaar niet zo onvergeeflijk steil als de Stelvio, maar het is nog niet gedaan.