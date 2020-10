Mathieu van der Poel heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan zijn val in Driedaagse Brugge-De Panne, blijkt woensdagavond uit onderzoek van de teamdokters. Dat meldt het management van de 25-jarige Brabander in een persverklaring.

Van der Poel belandde door een stevige zijwind in de finale van de Belgische WorldTour-wedstrijd in een greppel langs de weg. Hij reed op dat moment in een kopgroep van dertien renners.

De renner van Alpecin-Fenix bleef minutenlang roerloos in het gras liggen. Pas na een tijdje kwam hij overeind. Hij kon zelfstandig in de ploegleiderswagen stappen.

Van der Poel klaagde volgens teambaas Christoph Roodhooft na afloop over misselijkheid en een zere nek. Hij hoefde echter niet naar het ziekenhuis. Donderdagochtend wordt zijn situatie opnieuw bekeken door de teamdoktoren.

De Driedaagse Brugge-De Panne was voor Van der Poel zijn laatste koers van het wegseizoen. Zondag won hij nog de Ronde van Vlaanderen door Wout van Aert in de sprint te kloppen.