Tom Dumoulin heeft het gevoel dat de overvolle wielerkalender ervoor heeft gezorgd dat hij een goed klassement in de Vuelta a España kan vergeten. De Limburger verloor woensdag in de tweede etappe ruim acht minuten.

"Ik ben gewoon leeg, ik had geen energie meer", baalde Dumoulin na afloop. "Ik probeerde het wel, maar op dit moment zit er even niet veel in mijn benen. Ik had goed gegeten, dus daar had het niks mee te maken."

De 29-jarige renner van Jumbo-Visma moest op de laatste beklimming van de bergrit naar Lekunberri al vroeg lossen uit de favorietengroep en gaf acht minuten en twintig seconden toe op ritwinnaar Marc Soler. In het klassement staat hij nu 28e op ruim negen minuten.

Dumoulin, die in augustus en september ook de Tour de France reed, denkt dat zijn terugslag ook is te wijten aan zijn zware knieblessure. Ruim twee maanden geleden reed hij in de Tour de l'Ain zijn eerste koers in 420 dagen.

"Als mijn vorige anderhalf jaar normaal was geweest, dan had ik dit wel aangekund", liet hij weten. "Maar nu moet ik me eigenlijk terugknokken vanuit een blessure."

"Het lijkt erop dat ik een terugslag krijg van het drukke programma. Eerst heb ik anderhalf jaar niet kunnen koersen en vervolgens komt alles achter elkaar. Mijn lichaam zegt nu: het is even te veel geweest."

'We moeten kijken hoe het de komende dagen evolueert'

Dumoulin weet nog niet of het zin heeft om de Vuelta voort te zetten. "Dat is een vraag voor later, niet voor net na de koers. We staan nu ook aan de leiding", doelde hij op zijn ploeggenoot Primoz Roglic.

"Dus op die manier zou ik nog waardevol kunnen zijn voor de ploeg. Maar ik voel me nu leeg, dus we moeten kijken hoe het de komende dagen evolueert."

Roglic heeft in het klassement negen seconden voorsprong op nummer twee Daniel Martin en elf tellen voorsprong op nummer drie Richard Carapaz.