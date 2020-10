Tom Dumoulin heeft woensdag in de tweede etappe van de Vuelta a España veel tijd verloren. Zijn ploeggenoot Primoz Roglic eindigde in de lastige bergrit als tweede achter ritwinnaar Marc Soler en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Dumoulin moest op de laatste beklimming al vroeg lossen uit de voorste groep en kwam op ruim acht minuten van Soler binnen. De Limburger van Jumbo-Visma gaf in de openingsrit ook al bijna een minuut toe op Roglic.

Soler reed in de afdaling van de laatste beklimming weg uit de favorietengroep en kwam solo over de finish. De Spanjaard, die twee jaar geleden Parijs-Nice won, boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde.

Roglic won op negentien seconden de sprint om de tweede plaats en pakte zo zes bonificatieseconden. Daniel Martin eindigde als derde. Ook Jumbo-Visma-renners Sepp Kuss (negende) en George Bennett (tiende) behoorden tot de favorietengroep.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu negen seconden voorsprong op Martin. Richard Carapaz bezet op elf tellen de derde plaats. Wout Poels, die woensdag ruim een minuut verloor, is op de 21e plek de beste Nederlander.

Donderdag staat opnieuw een lastige bergrit op het programma in de Vuelta. Daarin ligt de finish na ruim 166 kilometer op een beklimming van de eerste categorie.

Wellens gaat alleen in de aanval

De tweede etappe voerde het peloton over 151,6 kilometer van Pamplona naar Lekunberri. Onderweg moesten een beklimming van de eerste categorie en twee heuvels van de derde categorie worden bedwongen.

Al vroeg koos Tim Wellens samen met onder anderen de Nederlander Julius van den Berg het avontuur. Op het eerste klimmetje ging de Belg in de aanval en in de afdaling kreeg hij gezelschap van de Fransen Bruno Armirail en Jonathan Hivert en de Spanjaarden Gonzalo Serrano en Alex Aranburu.

Het kwintet bouwde een voorsprong van vier minuten op, maar voor Wellens lag het tempo op de tweede heuvel te laag. De Lotto Soudal-renner demarreerde opnieuw en had al snel een voorsprong van anderhalve minuut op zijn medevluchters te pakken.

Froome mist de slag bij waaiers

Met nog 60 kilometer voor de boeg brak het peloton uiteen door waaiers, al was de volledige top twintig van het algemeen klassement bij de les. Chris Froome raakte wel op achterstand en kwam zelfs achter de eerste geloste groep terecht.

Wellens liet zich nog voor de beklimming van de eerste categorie terugzakken naar de achtervolgende groep, die nog op een kleine minuut voor het uitgedunde peloton uit reed. Aan de voet van de Alto de San Miguel de Aralar werd Armirail als laatste van de vluchters ingerekend en had ook een aanval van Carapaz geen succes.

Op de 9,4 kilometer lange beklimming met een gemiddelde stijging van 7,9 procent en een maximale stijging van 15 procent moest Dumoulin al snel lossen en kon Poels even later ook niet meer volgen. Uiteindelijk bleef op de top een favorietengroep van negen man over, onder wie Roglic en Kuss.

In de afdaling reed Soler weg en pakte hij een voorsprong van twintig seconden. De Movistar-renner hield stand en soleerde zo naar de overwinning.