De twintigste etappe van de Giro d'Italia gaat zaterdag niet over de Col d'Izoard en de Colle dell Agnello. De burgmeester van het Franse bergdorp Briançon heeft vanwege het oplaaiende coronavirus de doorkomst van de Italiaanse ronde verboden, waardoor het peloton de Franse Alpen niet kan bereiken.

In plaats daarvan zullen de renners in de voorlaatste etappe drie keer de col naar Sestriere beklimmen. Bij de eerste passage nemen de renners de korte weg naar de top (6,1 kilometer à 6,7 procent), waarna ze bij de laatste twee doorkomsten de andere kant van de klim bestijgen (11 kilometer à 6,2 procent). Daardoor is de etappe niet 198 kilometer lang, maar 178 kilometer.

Op de laatste klim zullen onderweg nog bonificatieseconden te verdienen zijn, zo bevestigde koersdirecteur Mauro Vegni dinsdag na de zeventiende etappe aan de Italiaanse televisiezender Rai.

Vegni zei tegelijkertijd dat de beklimming van de Stelvio donderdag niet in gevaar komt. De mythische klim, die met een hoogte van 4.000 meter het dak van deze editie van de Giro d'Italia vormt, zou eerder mogelijk uit het routeboek worden geschrapt, omdat de weg bedekt is met sneeuw en de temperaturen tot onder het vriespunt zouden dalen. Volgens Vegni is het volgens de laatste berichten veilig genoeg om de Stelvio te bedwingen.

Wilco Kelderman maakt goede kans om de Giro te winnen. De Nederlandse kopman van Sunweb staat na de etappe van woensdag zeventien seconden achter rozetruidrager João Almeida. De Giro wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit over 15,7 kilometer door Milaan.