Wilco Kelderman baalt dat hij woensdag niet de macht kon grijpen in de Giro d'Italia. De Nederlander kwam in de zeventiende etappe in dezelfde groep als rozetruidrager João Almeida over de meet.

De 29-jarige Kelderman deelde op de slotklim naar Madonna di Campiglio nog wel een speldenprikje uit, maar reed Almeida niet uit het wiel. De renner van Sunweb heeft nog altijd een achterstand van zeventien tellen op de Portugees.

"Ik had gehoopt het roze te pakken, maar daarvoor was het vandaag niet lastig genoeg. De benen voelden wel goed", zei Kelderman na afloop van de etappe. "We hebben het geprobeerd, maar Almeida was ook gewoon te goed."

Jai Hindley sprong op de slotklim nog wel weg en kreeg ploeggenoot Kelderman mee in zijn wiel, maar Almeida kon snel weer aansluiten bij het duo van Sunweb. "We probeerden iets te forceren, zodat we konden wegrijden van Almeida, maar dat lukte niet", vervolgde Kelderman.

Kelderman krijgt donderdag en zaterdag nieuwe kansen om Almeida bergop pijn doen. Woensdag werd wel bekend dat de rit van zaterdag is aangepast vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk.

"We hebben al flink wat koers gehad. Elke dag moeten we er vroeg uit en gaan we laat naar bed. Dat gaat ook z'n tol eisen aan het einde. Ik verwacht zeker nog een flinke strijd de komende dagen", aldus Kelderman.