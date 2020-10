Wilco Kelderman heeft woensdag in een zware bergrit geen aanval kunnen doen op de roze trui van João Almeida. De kopman van Sunweb, nummer twee in het algemeen klassement, kwam in dezelfde groep als de Portugees over de meet op de Madonna di Campiglio. De dagzege ging naar Ben O'Connor (NTT Pro Cycling).

Hoewel Keldermans ploeggenoot Jai Hindley Almeida wel onder druk probeerde te zetten met een aanval op 5 kilometer van de streep, bleven verdere schermutselingen uit in de groep met favorieten. De klassementsrenners kwamen op dezelfde tijd van elkaar binnen.

Almeida handhaafde daardoor zijn voorsprong van zeventien seconden op Kelderman, die dinsdag nog twee seconden verloor in de eindsprint van een bergrit. Er zijn nog vier etappes te verrijden in de Giro d'Italia. Donderdag volgt een nieuwe kans voor Kelderman met een aankomst bergop.

O'Connor had bij het passeren van de klassementsrenners de dagzege al binnen. De Australiër van NTT Pro Cycling bleef als enige over van een negentienkoppige kopgroep en ging solo over de meet. De Oostenrijker Hermann Pernsteiner van Bahrain McLaren werd tweede. De Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal) completeerde het podium.

Ben O'Connor werd dinsdag nog tweede, maar won woensdag wel. (Foto: ANP)

Negentien renners springen weg op beklimming

De zeventiende etappe voerde de renners over 203 kilometer van Bassano del Grappa naar Madonna di Campiglio. Pas op de eerste kilometers van de Forcella Valbona, de eerste zware klim van de dag, kwam de vlucht van de dag tot stand. Onder anderen Ruben Guerreiro zat erbij om punten te sprokkelen voor het bergklassement. Hij verzamelde onderweg tachtig punten, waarmee hij Giovanni Visconti uit de bergtrui reed.

Tijdens de beklimming van de Passo Durone, op zo'n 75 kilometer van de streep, beproefde Dario Cataldo van Astana zijn geluk. Hij reed op het hoogtepunt zo'n 45 seconden voor de achtervolgende groep, maar werd nog op de klim ingerekend. Zijn aanvalspoging leidde wel tot flinke scheuren in de kopgroep.

Met vijftien renners begon de kopgroep aan de Madonna di Campiglio, de slotklim van 11,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,9 procent. De Gendt opende het bal op de eerste kilometers van de klim, waarna O'Connor het initiatief overnam. De Australiër, die dinsdag nog de etappeoverwinning moest laten aan Jan Tratnik, pakte al snel een halve minuut en zag zijn dagzege niet meer in gevaar komen.

De groep met favorieten dunde op de flanken van de slotklim al snel uit. Om rozetruidrager Almeida uit te dagen sprong Jai Hindley op ongeveer 5 kilometer van de streep weg, waarna Kelderman ook nog een tempoversnelling plaatste, maar Deceuninck-Quick-Step liet zich niet verrassen. In het vervolg hielden de favorieten de benen stil.