Mathieu van der Poel is woensdag hard onderuitgegaan in de Driedaagse Brugge-De Panne. De Nederlander zat met nog 16 kilometer van de meet in de kopgroep toen hij ten val kwam. Yves Lampaert ging er met de winst vandoor.

De 25-jarige Van der Poel was in de slotfase van de Belgische koers een van de dertien koplopers. De renner van Alpecin-Fenix zat achter in de groep en wilde via de linkerkant opschuiven naar voren, maar tikte een renner voor hem aan en kwam hard ten val.

Van der Poel kwam in een greppel met gras terecht, maar bleef een tijdje liggen. Na een paar minuten kwam hij weer overeind en kon hij zelfstandig in de ploegleidersauto stappen. Met de verwondingen lijkt het dan ook mee te vallen.

Na afloop van de koers klaagde Van der Poel over een zere nek en misselijkheid. Ploegleider Christoph Roodhooft denkt zelfs aan een hersenschudding. "Het zit er in ieder geval dicht tegen aan. Hij is waarschijnlijk op zijn hoofd terecht gekomen. Het lijkt me het beste dat hij nu eerst in het ziekenhuis langs gaat", zo zei Roodhooft tegen BN DeStem.

De Driedaagse Brugge-De Panne was de laatste koers op de weg voor Van der Poel dit seizoen. Zondag schreef hij nog de Ronde van Vlaanderen op zijn naam door Wout van Aert in de sprint te kloppen.

Zege voor Lampaert

De 29-jarige Lampaert kwam solo over de meet in De Panne. De renner van Deceuninck-Quick-Step bevond zich ook in de kopgroep met Van der Poel, maar reed daar na de val van de Nederlander uit weg en werd niet meer achterhaald.

Achter Lampaert eindigde Tim Declercq, ook van Deceuninck-Quick-Step, als tweede. Tim Merlier, de ploeggenoot van Van der Poel, kwam als derde over de meet.

De Driedaagse Brugge-De Panne wordt sinds vorig jaar over slechts één rit gehouden. Bij de vrouwen ging de overwinning dinsdag naar Lorena Wiebes nadat Jolien D'Hoore wegens een onreglementaire sprint werd gedeclasseerd.