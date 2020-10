Mathieu van der Poel kan volgend jaar zo goed als zeker meedoen aan alle grote koersen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix is officieus zeker van de eerste plek op de ranking van de UCI Europe Tour, goed voor een startbewijs voor alle WorldTour-koersen in 2021.

Het procontinentale Alpecin-Fenix stond na de door Van der Poel gewonnen Ronde van Vlaanderen in de tussenstand al ruim 800 punten voor op naaste belager Arkéa-Samsic (4.503 om 3.692 punten). Voor beide ploegen was Driedaagse Brugge-De Panne woensdag de laatste koers van het seizoen.

Van der Poel belandde in de slotfase van de koers na een valpartij in een greppel, waardoor hij zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen in mineur eindigde. De overwinning in Driedaagse Brugge-De Panne ging naar Yves Lampaert. De valpartij van Van der Poel heeft verder geen invloed op de stand van zaken in de top van de Europe Tour.

Alleen in theorie kan Alpecin-Fenix de eerste plek nog verliezen. In de Giro d'Italia en de Vuelta a España zijn er voor de ploegen met een wildcard namelijk ook nog punten voor de Europe Tour te verdienen, maar de kans is logischerwijs klein dat die formaties in die grote rondes veel punten gaan pakken.

Het gaat om Bardiani-CSF-Faizanè, Androni-Sidermec, Vini Zabú-KTM (Giro), Total Direct Energie, Caja Rural-Segura en Burgos-BH (Vuelta). Total, dat in de Vuelta rijdt met Niki Terpstra en Pim Ligthart, staat van deze ploegen het hoogst op de Europe Tour-ranking, maar het Franse team heeft een achterstand van ruim drieduizend punten.

Winnaar UCI Europe Tour heeft geen startplicht

Met startrecht in de grote koersen kan Van der Poel volgend jaar zijn debuut maken in een grote ronde. De 25-jarige Nederlander hoopte dit jaar al mee te doen aan de Tour de France, maar Alpecin-Fenix kreeg geen wildcard van organisator ASO. Overigens gaat Van der Poel op de Olympische Spelen van volgend jaar voor goud op de mountainbike, wat een Tour-deelname kan bemoeilijken.

Als winnaar van de UCI Europe Tour mag Alpecin-Fenix zogezegd aan alle WorldTour-koersen van volgend seizoen meedoen, maar er is geen verplichting om in elke wedstrijd aan de start te staan. Dat geldt wél voor ploegen met een WorldTour-licentie.

Die luxepositie is ideaal voor een relatief kleine ploeg als Alpecin-Fenix. "Laat ons eerlijk zijn. Wij zijn niet klaar om nu al WorldTour te worden. We hebben geen ploeg om drie grote rondes en het hele WorldTour-programma af te werken", zei ploegmanager Philip Roodhooft deze maand nog bij WielerFlits.