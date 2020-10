Start 10:20 uur

203 kilometer

Bssano del Grappa-Madonna di Campglio

Drie beklimmingen uit 1e categorie

Finish rond 16:30 uur

Welkom in ons liveblog over de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.