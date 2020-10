Tom Dumoulin is teleurgesteld over zijn optreden in de eerste etappe van de Vuelta a España. De medekopman van Jumbo-Visma verloor dinsdag in de openingsrit al bijna een minuut op veel andere klassementsrenners en staat slechts zestiende.

"Ik baal, maar ik voel me gewoon niet honderd procent", zei Dumoulin tegen de NOS. "Ik ben niet ziek hoor, maar gewoon een beetje moe."

Dumoulin reed vorige maand de Tour de France, waarin hij als zevende eindigde. Vervolgens kwam hij ook in actie op de WK in Imola (zowel bij de tijdrit als de wegwedstrijd), de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

"Ik heb gewoon een druk programma gereden. Dat heeft in principe iedereen hoor, maar ik ben er toch lang uit geweest."

66 Samenvatting Vuelta-etappe 1: Roglic wint, Dumoulin levert in

'Duidelijk dat Roglic sterker is'

Dumoulin deelt het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Primoz Roglic. De Sloveen kende juist een droomstart van de Vuelta door op indrukwekkende wijze de etappe van Irún naar Arrate te winnen.

"We gingen gewoon de Vuelta in om te kijken wie de sterkste was. En dat is vandaag wel duidelijk geworden", is de eerlijke conclusie van de Limburger.

"Ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we het wel. Vandaag was het helaas niet goed genoeg, maar ik hoop er nog wel doorheen te komen."